Израилю предрекли конец в войне на Ближнем Востоке
Основатель Megaupload Ким Шмитц: война на Ближнем Востоке станет концом Израиля
Если эскалация на Ближнем Востоке приведет к войне, то это станет «концом Израиля». Такое заявление в соцсети X сделал немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
«Справедливый мир — единственная надежда Израиля», — подчеркнул он.
Иран в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может нанести удар по израильской территории. Корпус стражей Исламской революции предупредил США и Израиль, что они получат жестокий урок за убийство лидера политического крыла палестинского движения.
Исмаил Хания погиб в Тегеране, куда прибыл на инаугурацию нового президента Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.
Ранее США предложили Израилю защиту от ракет и беспилотников. Президент Джо Байден намерен обезопасить союзника от всех угроз со стороны Ирана.