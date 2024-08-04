Израилю предрекли конец в войне на Ближнем Востоке

Если эскалация на Ближнем Востоке приведет к войне, то это станет «концом Израиля». Такое заявление в соцсети X сделал немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Справедливый мир — единственная надежда Израиля», — подчеркнул он.

Иран в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может нанести удар по израильской территории. Корпус стражей Исламской революции предупредил США и Израиль, что они получат жестокий урок за убийство лидера политического крыла палестинского движения.

Исмаил Хания погиб в Тегеране, куда прибыл на инаугурацию нового президента Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.

Ранее США предложили Израилю защиту от ракет и беспилотников. Президент Джо Байден намерен обезопасить союзника от всех угроз со стороны Ирана.