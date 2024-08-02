США предложили Израилю защиту от ракет и беспилотников
Байден предложил Нетаньяху развернуть силы ПВО для защиты Израиля
Президент США Джо Байден пообещал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху продолжать защищать страну от агрессии Ирана и «подвластных ему боевиков». Помимо этого, он предложил американские вооружения для обеспечения ПВО Израиля, сообщил Белый дом.
Переговоры политиков прошли по телефону. Байден подтвердил приверженность обеспечению безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана, в том числе в лице доверенных ему хуситов, движений ХАМАС и «Хезболла».
«Президент обсудил усилия по поддержке обороны Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США», — сообщили в Белом доме.
Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после гибели руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Иран решил отомстить Израилю. Над мечетью Джамхаран подняли красный флаг, а верховный лидер республики Али Хаменеи приказал нанести прямой удар.