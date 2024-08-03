КСИР пообещал жестко наказать организаторов убийства Хании

США и Израиль получат жестокий урок за убийство лидера политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Как сообщило иранское агентство IRNA , такое заявление выпустила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции.

Ответственность за ликвидацию политика организация возложила на военных Израиля и поддержавшее их правительство США. В КСИР уточнили, что здание, где находился Хания, поразили снарядом малой дальности с боеголовкой весом около семи килограммов.

«Ответом за это преступление станет суровое наказание, которое придет в соответствующее время, в соответствующем месте и надлежащего качества», — говорится в сообщении.

Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране во время инаугурации нового президента Ирана. Духовный лидер страны Али Хаменеи после этого призвал нанести ответный удар по Израилю, который пока не последовал.

По данным газеты The Wall Street Journal, попытки американских и европейских дипломатов уговорить власти Ирана не провоцировать крупный конфликт на Ближнем Востоке оказались безуспешными. Представители ближневосточной страны подчеркнули, что удар будет.

Власти Израиля перевели вооруженные силы в состояние повышенной готовности и призвали своих партнеров в регионе прийти на помощь в случае атаки Ирана. По словам источников журналистов, власти страны опасаются масштабной атаки по сравнению с налетом беспилотников в апреле.