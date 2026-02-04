Израиль заподозрили в захвате крипторынка из-за переписки Эпштейна

Опубликованные Минюстом США материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна показали, что Израиль установил контроль над криптовалютным рынком более десяти лет назад. Об этом в соцсети X заявил генеральный директор платформы SwanDesk Джейкоб Кинг.

Он обнаружил в файлах переписку между Эпштейном и японским предпринимателем Джоичи Ито, в которой говорилось о том, что некоторые разработчики Bitcoin Core тайно получали деньги и подарки от Израиля.

По словам Кинга, государство вместе с финансистом инвестировали в компанию Blockstream, которая работала с Tether и сильно влияла на крипторынок. Также страна якобы платила зарплаты 60% разработчиков биткоина.

«Эпштейн и Израиль также были крупными инвесторами в Blockstream — компании, которая сотрудничает с Tether и оказывает значительное влияние на биткоин. Они могут манипулировать ценой, выпуская незащищенный Tether, контролировать код сети, потому что наняли большинство разработчиков, и владеть большинством узлов», — уточнил Кинг.

Ранее в файлах по делу Эпштейна обнаружили необычное замечание о президенте Франции Эммануэле Макроне. Финансист в разговоре с собеседником из Германии предположил, что главе республики нравятся пощечины.