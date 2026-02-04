«Макрон — вниз». В переписке Эпштейна нашли странное замечание о президенте Франции
Эпштейн в переписке предположил, что Макрону могут нравиться пощечины
В опубликованных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна есть его предположение, что президенту Франции Эммануэлю Макрону могут нравиться пощечины. Документы разместили на сайте министерства юстиции США.
Переписка относится к 26 мая 2019 года и адресована неизвестному собеседнику. В ней Эпштейн, ссылаясь на оценку своих немецких контактов, прокомментировал европейские выборы.
«Мои немцы говорят, что это было пощечиной для Макрона, но, зная его, ему, скорее всего, это даже понравилось», — написал финансист.
В ответ анонимный собеседник заметил, что Макрон «поставил все и проиграл». В мае 2019 года СМИ писали об охлаждении отношений Германии и Франции на фоне отказа Берлина принимать идеи реформ Макрона.
Чуть ранее в той же переписке Эпштейн кратко описал, по всей видимости, политические тренды.
«Макрон — вниз? Борис — вверх. Меркель — вниз. И ты — резко вверх», — писал Эпштейн.
Однако контекст обсуждения из документов не ясен.
Ранее в материалах дела Эпштейна обнаружено электронное письмо от 2017 года, в котором обсуждается моделирование глобальной пандемии. В списках фигурировали вопросы защиты медицинских данных.