Эпштейн в переписке предположил, что Макрону могут нравиться пощечины

В опубликованных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна есть его предположение, что президенту Франции Эммануэлю Макрону могут нравиться пощечины. Документы разместили на сайте министерства юстиции США.

Переписка относится к 26 мая 2019 года и адресована неизвестному собеседнику. В ней Эпштейн, ссылаясь на оценку своих немецких контактов, прокомментировал европейские выборы.

«Мои немцы говорят, что это было пощечиной для Макрона, но, зная его, ему, скорее всего, это даже понравилось», — написал финансист.

В ответ анонимный собеседник заметил, что Макрон «поставил все и проиграл». В мае 2019 года СМИ писали об охлаждении отношений Германии и Франции на фоне отказа Берлина принимать идеи реформ Макрона.

Чуть ранее в той же переписке Эпштейн кратко описал, по всей видимости, политические тренды.

«Макрон — вниз? Борис — вверх. Меркель — вниз. И ты — резко вверх», — писал Эпштейн.

Однако контекст обсуждения из документов не ясен.

Ранее в материалах дела Эпштейна обнаружено электронное письмо от 2017 года, в котором обсуждается моделирование глобальной пандемии. В списках фигурировали вопросы защиты медицинских данных.