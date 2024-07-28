В Израиле потребовали начать войну с «Хезболлой»

Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразил мнение, что стране нужно начать войну с ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщила газета Times of Israel , сославшись на офис политика.

«Бен-Гвир заявил лидеру общины друзов, что считает, что Израилю нужно начать войну против „Хезболлы“», — написали в публикации журналисты.

Ранее пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) заявила, что при в ходе ударов по Голанским высотам скончались 10 человек. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до 12.

Ливанское шиитское движение «Хезболлах» заявило в беседе с РИА «Новости» о своей непричастности к произошедшему, однако официальные представители Израиля все равно предрекли близость войны «Хезболлы» и Ливана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал создать на Ближнем Востоке альянс, похожий на НАТО, цели которого будут заключаться в нейтрализации «угрозы» со стороны Ирана. В объединение пригласят страны, которые «нормализуют отношения» с еврейским государством.