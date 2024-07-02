В Иране предупредили о поддержке «Хезболлы» при эскалации с Израилем

Харрази предупредил о поддержке Ираном «Хезболлы» при эскалации с Израилем

В случае конфликта «Хезболлы» с Израилем Иран и члены «оси сопротивления» будут всеми средствами поддерживать ливанское движение. Об этом в интервью Financial Times предупредил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази.

По его словам, если израильская армия развернет полномасштабное наступление на «Хезболлу», это может спровоцировать крупный региональный конфликт.

«Появится вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать „Хезболла“ всеми средствами», — подчеркнул он.

При этом собеседник FT подчеркнул, что Иран со своей стороны в региональном конфликте совсем не заинтересован, а также призвал власти США надавить на Израиль, чтобы предотвратить нарастание эскалации.

«Расширение войны не в чьих интересах — ни Ирана, ни США», — заявил Харрази.

В конце июня стало известно о передислокации американских подразделений к границам Ливана и Израиля. Об этом сообщил телеканал NBC. Причиной такого шага стали опасения начала крупномасштабного конфликта между ЦАХАЛ и «Хезболлой». С учетом этого Штаты

«Пентагон перемещает силы армии США ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации граждан США», — пояснили журналисты.