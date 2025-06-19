Израиль впервые пригрозил убийством верховному лидеру Ирана
Глава Минобороны Израиля Кац заявил о цели ЦАХАЛ устранить Хаменеи
Ликвидация иранского верховного лидера аятоллу Али Хаменеи является одной из целей для ЦАХАЛ. Об этом заявил глава Минобороны Исраэль Кац, его слова привел портал Ynet.
Журналисты отметили, что высказывание Каца стало первой публичной угрозой убийства лидера Ирана.
Кац в своей речи также назвал Хаменеи диктатором и сравнил с Адольфом Гитлером, который не имеет права «продолжать существовать».
«Предотвращение существования Хаменеи является одной из целей операции в Иране», — заявил министр обороны.
Он также обвинил руководство Ирана в ведении прицельного огня по жилым районам и больницам в Израиле. Ответственность за это Кац возложил напрямую на Хаменеи.
Утром 19 июня Иран выпустил по территории Израиля около 20 ракет. Одной из целей стала больница «Сорока» в городе Беэр-Шева. Здание медицинского учреждения получило сильные повреждения.