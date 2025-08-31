Израиль уничтожил «говорящую голову» ХАМАС

Официальный представитель ХАМАС Худайфа Самир Абдалла аль-Кахлут, известный как Абу Обейда, погиб на севере сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об этом на еженедельном заседании кабинета министров, сообщила газета The Times of Israel .

«Шин-Бет и ЦАХАЛ нанесли удар по представителю ХАМАС, представителю этой кровавой и злодейской организации, Абу Обейде», — сказал Нетаньяху.

О гибели лица палестинского движения сообщила также пресс-служба Армии обороны Израиля. Авиаудар нанесли 30 августа. Местонахождение укрытия, где прятался Абу Обейда, указали Общая служба безопасности и военная разведка.

Последние 10 лет он курировал работу пресс-секретарей бригад и батальонов ХАМАС, координировал работу политических СМИ и военного крыла, определял информационную политику движения.

Ранее Минобороны Израиля утвердило захват города Газа. Министр Исраэль Кац пригрозил полным уничтожением, по примеру Рафаха, если ХАМАС не согласится исполнить требования израильтян.