Израиль ударил по центру управления ВВС КСИР в Тегеране

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по центру управления военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции в Тегеране. Он отвечает за мониторинг воздушного пространства и его защиту.

«Израильские ВВС провели масштабную серию ударов по военным объектам иранского режима в Тегеране», — сказали в пресс-службе.

Одной из самых масштабных стала атака на центр управления ВВС КСИР. Этот командный пункт играл ключевую роль в системе противовоздушной обороны Тегерана.

Кроме того, израильские ВВС атаковали системы ПВО, командные центры и склады в этом районе, сообщили в ведомстве.

Ранее британские СМИ сообщили, что Трамп всерьез рассматривает возможность проведения ограниченной наземной операции в Иране. Белый дом готовится отправить туда американский военный контингент для достижения определенных стратегических задач.