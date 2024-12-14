Израиль ударил по сирийской армии в провинциях, где стоят российские военные базы

Авиация Израиля нанесла серию авиаударов по объектам сирийской армии в провинциях Тартус и Латакия. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen .

По данным источника телеканала, Израиль целенаправленно атаковал несколько военных объектов Сирии. Ракеты поразили командные пункты и склады с боеприпасами.

В Латакии и Тартусе расположены российские военные базы. Подробности о последствиях ударов пока не сообщались.

Кроме того, по данным того же телеканала, авиация Израиля уже второй раз за сутки нанесла удар по радиолокационному батальону сирийской армии в Аль-Рахейбе, неподалеку от Дамаска.

Также израильские истребители запустили несколько ракет по научно-исследовательскому центру в районе Аль-Сафира. Израиль атаковал и оборонные лаборатории Сирии в том же регионе.

Ранее в декабре военно-морские силы Израиля уничтожили военный флот Сирии. Большая часть кораблей затонула в порту Латакии. В понедельник, 9 декабря, израильские войска атаковали более 260 военных объектов на сирийской территории.