Израиль ударил ракетами по военным кораблям Сирии

WSJ: Израиль уничтожил сирийские военные корабли

Jamal Awad/XinHua
Фото: Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

Армия Израиля ударила по военно-морским объектам Сирии. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник The Wall Street Journal.

«Израильские ракетные корабли ночью уничтожили военные суда, принадлежащие правительственным силам, которые имели ракеты класса „море — море“», — написали авторы материала.

ЦАХАЛ атаковал сирийские объекты в районе порта Латакия и залива Минет-эль-Бейда. Цель ударов — не допустить попадания оружия в руки повстанцев.

Утром 10 декабря СМИ сообщили захвате израильскими военными населенного пункта Хинех, расположенного в 50 километрах от столицы САР. ЦАХАЛ дошел до юга провинции Дамаск.

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