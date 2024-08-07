Израиль сразу признался Белому дому в ликвидации главы политбюро ХАМАС

WP: Израиль сразу предупредил США о своей ответственности за гибель Хании

Руководство Израиля сразу уведомило американские власти о том, что оно стоит за ликвидацией главы политбюро палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила газета Washington Post .

В издании отметили, что Израиль отказался комментировать смерть Хании, но сразу же сообщил о своей ответственности американским чиновникам. Они отреагировали на это заявление с удивлением и негодованием, так как ликвидация главы политбюро откатила назад их попытки прекратить огонь в секторе Газа, указали в газете.

До гибели Хании американское руководство считало, что делало успехи в вопросе переговоров между ЦАХАЛ и ХАМАС, добавили в издании.

Хания погиб в Тегеране в результате прилета снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Корпус стражей Исламской революции объявил, что отомстит США и Израилю за смерть главы политбюро ХАМАС.

По данным телеканала NBC News, ЦАХАЛ начал готовиться к многодневной атаке со стороны Ирана и «Хезболлы».