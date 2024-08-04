В Израиле заявили о подготовке к серьезной атаке со стороны Ирана

NBC News: Израиль готовится к многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»

Фото: РИА «Новости»

Израиль начал готовится к потенциальной ответной многодневной атаке со стороны Ирана и «Хезболлы». Об этом сообщил телеканал NBC News.

Израильский чиновник рассказал, что ожидание удара связали с убийствами главы политбюро движения Исмаила Хании и высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра.

«Власти Израиля готовятся к потенциальной многодневной атаке со стороны Ирана и его союзника „Хезболлы“ после убийства двух высокопоставленных лидеров боевиков на прошлой неделе», — отметили журналисты.

В Израиле выразили опасения, что в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников.

По данным The Jerusalem Post, Иран планирует наносить удары по израильским территориям 12–13 августа. Атака станет ответом на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Верховный лидер Ирана Али Хамейни заявил, что долг государства отомстить и приказал нанести прямой удар по Израилю.

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