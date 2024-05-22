Израиль решил отозвать послов из Ирландии и Норвергии из-за Палестины
Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии из-за признания Палестины
Власти Ирландии и Норвегии решили признать Палестину. Израиль отзовет послов из этих стран для консультаций.
Как сообщил глава МИД Еврейского государства Исраэль Кац в социальной сети X (бывший Twitter), дипломатов отзовут немедленно.
«Я поручил немедленно отозвать израильских послов в Ирландии и Норвегии для консультаций в свете решений этих стран признать Палестинское государство», — отметил министр.
Кац заявил, что признание Палестины повлечет «тяжелые последствия». Если Испания примет такое же решение, против страны введут аналогичные меры, резюмировал дипломат.
Королевство Норвегия решило признать Палестину государством. Решение вступит в силу с 28 мая. Ирландия также сообщила о признании Палестины. Вслед за ними аналогичное заявление сделал премьер-министр Испании Педро Санчес. Официальное заявление он планировал сделать утром 22 мая.