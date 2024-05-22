Испания вслед за Ирландией и Норвегией признает Палестинское государство

После обострения ситуации в секторе Газа Испания объявит о признании Палестинского государства. Премьер-министр Педро Санчес выступит с официальным заявлением 22 мая.

Испанский политик объявил о планах признать Палестинское государство на прошлой неделе, сообщила газета The Guardian. Официальное заявление по этому поводу Санчес планировал сделать утром 22 мая. Он неоднократно критиковал операцию Израиля в секторе Газа и заявлял, что лишь создание двух равноправных государств решит проблему.

С 1988 года Палестину признали 139 из 193 государств — членов ООН. Источники издания сообщили, что в ближайшие дни к ним присоединятся Норвегия и Ирландия. Среди членов Евросоюза об аналогичных планах заявили Словения и Мальта.

Количество жертв антитеррористической операции ЦАХАЛ приблизилось к 35 тысячам человек. Прокурор Международного уголовного суда запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех высокопоставленных боевиков палестинского движения ХАМАС.