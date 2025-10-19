Израиль проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступит к крупным учениям в северных районах страны, на границе с Ливаном. Об этом сообщило The Times of Israel со ссылкой на заявление военного ведомства.

Учения продлятся пять дней — с вечера воскресенья до четверга. По данным издания, военные отработают оборону приграничных населенных пунктов и действия в случае внезапных угроз.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что тренировки были запланированы заранее.

Жителей региона предупредили о возможных взрывах и повышенной активности беспилотников, авиации и кораблей в районе проведения мероприятий.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа после нарушения режима прекращения огня.