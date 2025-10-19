Израиль приостановил ввоз гуманитарной помощи в Газу

Израиль временно прекратил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа на фоне новой эскалации конфликта. Об этом сообщил портал Ynet , отметив, что решение принято «до дальнейшего уведомления» и связано с грубым нарушением перемирия со стороны движения ХАМАС.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках договоренностей ХАМАС освободил 20 удерживаемых заложников, а Израиль выпустил на свободу 1718 палестинцев, находившихся в тюрьмах, а также 250 заключенных, отбывавших пожизненные или длительные сроки.

Согласно условиям соглашения, палестинская сторона обязалась вернуть Израилю останки всех погибших заложников. По данным израильских властей, пока удалось вернуть и опознать тела 12 человек из 28, остававшихся в плену.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале серии ударов по целям палестинского движения на юге сектора Газа.