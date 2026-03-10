Израиль приготовился к затяжной войне с «Хезболлой» после конфликта с Ираном

Израильские чиновники готовятся к затяжной кампании против ливанского движения «Хезболла», которая, вероятно, продолжится после окончания конфликта с Ираном. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, возобновление наступления обсуждали еще до начала операции против Ирана. Однако пока израильская армия не продвинулась сильно в этом направлении: большая часть воздушных сил задействована на иранском фронте.

«Израильтяне готовят международных игроков к тому, что война с „Хезболла“ может затянуться и продлиться дольше, чем война с Ираном», — указали в статье.

Дипломат одной из арабских стран подтвердил эту информацию.

Накануне Израиль начал наземную операцию на юге Ливана против «Хезболлы». В ЦАХАЛ уточнили, что ее цель — уничтожить террористов и ликвидировать военные объекты шиитской организации.