Ради защиты мирных жителей Россия могла передать Израилю свои объекты в сельской местности в сирийской провинции Даръа, включая наблюдательный пункт. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

Источники телеканала заявили, что российская сторона предоставила ЦАХАЛ два объекта в Даръа ради защиты мирного населения. Один из них — наблюдательный пункт на горе Таль-эль-Хара, который считается самой высокой точкой в провинции. Информацию о втором объекте собеседники телеканала Al Arabiya не уточнили.

В связи с напряженной обстановкой израильская армия ввела комендантский час в пяти городах в буферной зоне, прилегающей к Голанским высотам. По информации телеканала, ЦАХАЛ после отставки президента Сирии Башара Асада и вывода правительственных войск взяла под контроль некоторые объекты на линии прекращения огня с Сирией в горном массиве Джебель-эш-Шейх.

После того, как вооруженные сирийские оппозиционеры прорвались в Дамаск, армия Израиля нанесла удар по исследовательскому центру в квартале Кфар-Сус. Таким способом военные хотели предотвратить попадание находившегося там оружия в руки повстанцев.