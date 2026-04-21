Израиль обвинил «Хезболлу» в нарушении режима прекращения огня

Армия обороны Израиля заявила, что движение «Хезболла» нарушило режим прекращения огня, атаковав израильские силы на юге Ливана и запустив беспилотник в сторону еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад „Хезболла“ выпустило несколько ракет по силам ЦАХАЛ, действующим к югу от линии обороны в районе Раб эль-Тлатин на юге Ливана», — отметила пресс-служба.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что сирены воздушной тревоги в населенных пунктах Кфар-Юваль и Мааян-Барух на севере Израиля сработали из-за перехвата беспилотника, запущенного с территории Ливана. Дрон ликвидировали до того, как он пересек границу.

В израильской армии назвали действия шиитского движения грубым нарушением соглашения о прекращении огня.

Ранее власти Израиля отказались обсуждать перемирие с ливанским движением. С таким заявлением выступил посол страны в США Йехиэль Лейтер.