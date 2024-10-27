Израиль нарушил производство баллистических ракет в Иране

Удар армии Израиля в субботу, 26 октября, парализовал производство баллистических ракет в Иране. Об этом сообщил американский портал Axios .

«В субботу ответный удар Израиля по Ирану вывел критически важный компонент иранской программы по разработке баллистических ракет из строя. Пострадали 12 планетарных смесителей, предназначенных для производства твердого ракетного топлива», — отметил источник.

Журналисты подчеркнули, что эта инфраструктура является основной частью ракетного арсенала Ирана.

«Пораженные объекты — это очень сложное оборудование, которое Иран заказывает за рубежом, а не производит сам. Теперь на их восстановление может уйти как минимум год», — добавили они.

Более 100 самолетов ВВС Израиля нанесли удар по военным целям в Иране в ночь на 26 октября. В США просили Иран не отвечать на эту атаку, чтобы завершить цикл обмена ударами между двумя странами.