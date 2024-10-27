Израиль нарушил производство баллистических ракет в Иране
Axios: израильский удар парализовал производство баллистических ракет в Иране
Удар армии Израиля в субботу, 26 октября, парализовал производство баллистических ракет в Иране. Об этом сообщил американский портал Axios.
«В субботу ответный удар Израиля по Ирану вывел критически важный компонент иранской программы по разработке баллистических ракет из строя. Пострадали 12 планетарных смесителей, предназначенных для производства твердого ракетного топлива», — отметил источник.
Журналисты подчеркнули, что эта инфраструктура является основной частью ракетного арсенала Ирана.
«Пораженные объекты — это очень сложное оборудование, которое Иран заказывает за рубежом, а не производит сам. Теперь на их восстановление может уйти как минимум год», — добавили они.
Более 100 самолетов ВВС Израиля нанесли удар по военным целям в Иране в ночь на 26 октября. В США просили Иран не отвечать на эту атаку, чтобы завершить цикл обмена ударами между двумя странами.