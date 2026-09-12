Израиль нанес удары по югу Ливана после уничтожения туннелей «Хезболлы»

Армия обороны Израиля нанесла новые артиллерийские удары по высотам Али ат-Тахер на юге Ливана после подрыва более 1000 тонн взрывчатки для уничтожения подземных туннелей «Хезболлы». Об этом сообщило издание Lorient Lejour .

По данным издания, на этот раз под массированным обстрелом оказались населенные пункты Хадаса и Харис, где остались бойцы шиитской группировки.

В минувшую пятницу, 11 сентября, начальник израильского генштаба Эяль Замир объявил, что военные использовали 1100 тонн взрывчатки для уничтожения подземных туннелей «Хезболлы» под город Али ат-Тахер.

Расположенный к югу от провинции Набатия хребет считается самой северной точкой района, который Израиль называет своей «буферной зоной». Он отмечен «желтой линией», приближаясь к которой люди рискуют стать мишенью израильских сил.

«Прошлой ночью мы уничтожили подземную террористическую инфраструктуру под Али аль-Тахер — главную командную, контрольную и боевую инфраструктуру „Хезболлы“», — заявил Замир.

Он подчеркнул, что «желтая линия» останется под контролем Израиля, пока правительство Ливана не перебросит на этот участок свою армию для перехвата контроля у «Хезболлы».

В конце июня власти Израиля и Ливана подписали рамочное соглашение об уходе израильских военных из южных провинций соседней страны при условии, Бейрут возьмет их под свой контроль. Лидеры шиитского движения «Хезболла» заявили, что не уйдут из приграничных районов.