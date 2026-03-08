ЦАХАЛ начал бить по инфраструктуре в Тегеране и других районах Ирана

Израильские военные начали масштабные атаки по инфраструктуре Ирана в Тегеране и других районах страны. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Примерно за час до заявления об ударах Израиль зарегистрировал запуск в его сторону ракет из Ирана. Снаряды перехватили системы ПВО.

«В последние минуты командование тыла распространило предварительное предупреждение напрямую на мобильные телефоны в соответствующих районах», — отметили в ЦАХАЛ.

Жителей Израиля призвали следовать инструкциями и оставаться в защищенных помещениях.

Ранее израильские военные высадились на пограничной территории Сирии и Ливана. В ЦАХАЛ подтвердили, что погибли двое солдат. Они участвовали в операции против «Хезболлы» на юге Ливана. Армия Израиля уточнила, что один из погибших — 38-летний старший сержант из друзского поселка Мадждаль-Шамс на границе, который служил в инженерных войсках.