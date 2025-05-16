Трамп заявил, что не спрашивал мнения израильтян об отмене санкций против Сирии
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не интересовался мнением Израиля по поводу снятия антисирийских санкций. Об этом сообщило агентство Anadolu.
«Я не спрашивал их об этом — счел, что это самое правильное решение», — отметил хозяин Белого дома на борту лайнера, летящего из ОАЭ в округ Колумбия.
Он добавил, что хорошо относится к решению отменить санкции против Сирии и не хочет хаоса в стране. По его словам, экономические ограничения «вредны и беспощадны» и не дают Сирии добиться успехов.
Трамп назвал лидера ближневосточной страны «сильным, молодым и энергичным». Он не исключил, что Сирия выйдет из кризиса и сможет восстановиться.
Ранее американский лидер провел телефонные переговоры с несколькими лидерами государств. Он созвонился украинским президентом Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском.