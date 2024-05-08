США через посредников начали уговаривать хуситов отказаться от поддержки Газы | 360°

08 мая 2024, 08:21
США через посредников начали уговаривать хуситов отказаться от поддержки Газы
Хуситы заявили о попытках США убедить их отказаться от поддержки палестинцев
США контактируют с йеменскими хуситами, чтобы убедить их отказаться от поддержки Газы. Об этом в интервью Al Masirah заявил глава высшего политического совета «Ансар Аллах» Махди аль-Машат.
«Сейчас американцы унижаются и через посредников убеждают нас отказаться от решения о поддержке Газы», — сказал он.
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По словам аль-Машата, хуситы не пойдут на этот шаг, поскольку он противоречит их взглядам и принципам. Он подчеркнул, что международная коалиция потерпела неудачу в военной конфронтации, поэтому пытается урегулировать ситуацию дипломатическим путем.
Йеменские хуситы с октября 2023 года поддерживают Газу в конфликте с Израилем. Они атакуют в Красном море любые корабли, в том числе США и Великобритании, перевозящие грузы для Израиля. Ранее хуситы атаковали два американских эсминца.
США
Конфликт Израиля и Палестины
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