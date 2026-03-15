Израиль нанес новые удары по Ирану

Израиль начал широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре в Иране

Армия Израиля 15 марта начала широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре в западных районах Ирана. Об этом в телеграм-канале объявил ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ начал широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре в западной части Ирана», — сообщили в израильской армии.

Утром 13 марта ЦАХАЛ заявлял о запуске ракет из Ирана в сторону территории Израиля. Верховный лидер Ирана перед этим предупредил, что страна продолжат мстить за погибших от ударов.

После этого Израиль в течение суток поразил свыше 200 целей в центральной и западной части Ирана. Всего ВВС нанесли 20 массированных ударов, под атаку попали объекты производства оружия и средства ПВО.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает нынешние условия мира с Ираном недостаточно хорошими, поэтому не планирует заключать сделку. Одним из ключевых условий политик назвал полный отказ Исламской Республики от ядерных амбиций.