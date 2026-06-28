Израиль лишился особого статуса в глазах США

Соединенные Штаты перестали рассматривать Израиль как своего особого союзника, для которого можно делать исключение из принципа «Америка превыше всего». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Автор статьи побеседовал с неназванным политическим советником из еврейского государства. По его словам, надежды властей на особое расположение Вашингтона не оправдались.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в 2025 году был в Белом доме пять раз, а в 2026 — только один. Гораздо реже стали телефонные разговоры с Вашингтоном. Один из собеседников издания предположил, что дальше будет еще хуже.

Олицетворяет новый курс по отношению к Израилю вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он жестко критиковал власти еврейского государства и напоминал, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль неэффективно борется «Хезболлой».