Трамп выразил недовольство тем, как Израиль борется с «Хезболлой»

Израиль борется с ливанской группировкой «Хезболла» слишком долго и неэффективно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова привела газета Times of Israel .

«Не надо сносить каждый дом, в котором вы кого-то ищете. Там может быть много людей, и не все они из „Хезболлы“, уверяю вас», — добавил глава Белого дома.

По мнению Трампа, Сирия лучше справилась бы с этой задачей. Он назвал главу переходного периода страны Ахмеда аш-Шараа очень способным человеком.

Ранее ЦАХАЛ атаковал объекты ливанского движения в пригороде Бейрута. Трамп осудил Израиль за эту акцию, заявив, что она не имела военного смысла, но поставила под угрозу заключение мирной сделки с Ираном.