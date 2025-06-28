Израиль ликвидировал одного из основателей ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации одного из основателей ХАМАС в секторе Газа. Информация появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В пятницу в ходе совместных действий Армия обороны Израиля и израильское Управление по безопасности нанесли удар и ликвидировали террориста Хакама Мухаммада Иссу аль-Иссу в районе Сабра в городе Газа», — уточнили в пресс-службе.

Исса руководил штабом боевой поддержки военного крыла ХАМАС. Также он руководил учебным штабом и входил в Общий совет безопасности ХАМАС.

Как отметили в израильской армии, в течение последних нескольких дней Исса возглавлял штаб боевой поддержки и руководил воздушными и морскими террористическими атаками против израильских гражданских лиц и военнослужащих ЦАХАЛ, действующих в секторе Газа.

Ранее Израиль нанес удары по сектору Газа. В результате погибли более 80 человек, еще 422 получили ранения.