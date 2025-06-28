Более 80 человек погибли за сутки при ударах Израиля по Газе

За сутки Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли более 80 человек и 422 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на местное министерство здравоохранения.
«Израильские атаки по всей Газе убили по меньшей мере 81 палестинца и ранили 422 человека, по данным министерства здравоохранения анклава», — уточнили в минздраве.
Израильская атака на район Эт-Туффа на востоке Газы унесла жизни минимум 11 человек, включая четверых детей, сообщили «Известия».
Ранее хуситы запустили ракеты по югу Израиля. Удар был направлен на город Беэр-Шева. Шиитское движение «Ансар Алла» заявило о намерении поддерживать палестинский народ, пока агрессия не прекратится и блокада Газы не будет снята.
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