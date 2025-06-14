Иран подтвердил гибель руководителей Генштаба

Генеральный штаб ВС Ирана назвал достоверной информацию о гибели двух заместителей начальника ведомства из-за атак Израиля. Об этом сообщил ТАСС .

Утром ЦАХАЛ ударил по целям в Тегеране. Командующий войсками Томер Бар заявил, что авиация впервые с начала боевых действий атаковала объекты на расстоянии более 1500 километров от границы. Для этого военные задействовали ракеты класса «земля — воздух».

В зону поражения попали оборонительные сооружения в районе столицы Ирана, ракетная инфраструктура и другие цели.

Исламская республика пообещала ответить на военную операцию и продолжить атаковать израильскую территорию.