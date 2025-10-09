Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана Трампа

ХАМАС и Израиль достигли соглашения по первому этапу мирного плана по сектору Газа. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска до согласованной линии в качестве первых шагов к долговременному миру», — отметил он.

Трамп назвал этот день великим не только для арабского и мусульманского мира, а также для всех соседних стран, в том числе США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал план американского президента по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке лучшим вариантом для стран-участников конфликта. В документе из 20 пунктов Трамп предложил вывести израильскую армию и объявить полное прекращение огня при условии освобождения заложников.