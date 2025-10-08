Лавров назвал план Трампа лучшим предложением

Лавров: план Трампа по Газе — это лучшее, что сейчас есть на столе переговоров

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке является лучшим вариантом, что есть на столе переговоров. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров .

«Трамп предложил свои „20 пунктов“, в которых упоминается слово „государственность“», — сказал он.

Лавров объяснил, что в таком контексте речь идет только о том, что ждет сектор Газа. Западный берег Иордана американский лидер не упомянул. По его словам, сейчас важно добиться прекращения боевых действий.

Министр добавил, что российские власти считают план Трампа реалистичным при условии, если его примут палестинцы.

Белый дом обнародовал план по урегулированию конфликта в Газе в конце сентября. В документе из 20 пунктов предлагается вывод армии Израиля и прекращение огня в обмен на освобождение заложников.

В то же время Трамп пообещал добиться прекращения огня между ХАМАС и Израилем вне зависимости от того, как палестинское движение ответит на его мирный план.