Израиль атаковал заводы в Иране с сырьем для ракет

ЦАХАЛ сообщил об атаке на иранские заводы по производству сырья для ракет

Израильские военные в ночь на 19 июня атаковали десятки иранских объектов, в том числе заводы, на которых производят компоненты для баллистических ракет. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

«ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам иранского режима, включая заводы по производству сырья и компонентов, используемых при сборке баллистических ракет», — подчеркнули военные.

Также ЦАХАЛ поразил объекты по производству иранских систем противовоздушной обороны и ракет. При ночных атаках военные использовали 40 истребителей и 100 бомб.

Ранее стало известно, что израильские боевики ночью атаковали неактивный ядерный реактор в Араке и ядерный объект в Натанзе.

Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с противостоянием Ирана и Израиля достигла критической точки. По его словам, российская разведка продолжает контактировать со спецслужбами обоих государств.