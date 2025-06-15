Израиль атаковал военную базу в Керманшахе

ЦАХАЛ ударил утром 15 июня по военной базе имама Хасана, расположенной в иранском городе Керманшах. Об этом сообщило агентство Tasnim .

На базе Корпуса стражей исламской революции прогремели взрывы. После удара по объекту в небо над городом поднялся столб дыма.

«Сейчас оттуда идет сильное задымление, окутавшее весь район», — отметило агентство.

Издание добавило, что израильская армия поразила и другие цели. Обстрелы зафиксировали на объектах в городе Штирин на западе республики.

Ранее Иран выпустил ракеты по центральной части Израиля, под удар попали города Бат-Ям и Реховот. В результате атаки погибли две женщины и 10-летний ребенок. Пострадали порядка 137 человек, шестеро из них госпитализировали с тяжелыми ранениями. Еще около 35 жителей пропали без вести.