Около 35 человек пропали без вести в центре Израиля

В Бат-Яме около 35 человек пропали без вести после удара Ирана. Об этом сообщило издание Ynet со ссылкой на национальную службу скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»).

Иран атаковал центральную часть Израиля. В результате в Бат-Яме и Реховоте пострадали 137 человек, шестеро из них получили тяжелые ранения.

Среди погибших — 10-летний ребенок и две женщины.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против ядерной программы Ирана. Исламская республика в ответ атаковала десятки целей в еврейском государстве, в том числе военные объекты и авиабазы. Власти признали поражение некоторых объектов.

Ранее сообщалось о 74-х раненых в Бат-Яме и о 28-ми пострадавших в Реховоте.