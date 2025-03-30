Нетаньяху выставил новые условия для урегулирования конфликта в Газе

Нетаньяху: Израиль прекратит удары по Газе после изгнания ХАМАС

Фото: РИА «Новости»

Израиль продолжил переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, но выставил новые условия. Среди них — изгнание из палестинского анклава членов радикального движения ХАМАС и переселение жителей. Как сообщила газета The Times of Israel, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Позицию он озвучил на следующий день после возобновления наземной операции в секторе Газа.

Глава израильского правительства раскритиковал сообщения журналистов, заявивших о том, что переговоры по урегулированию конфликта прекратились.

«Это неправда. Мы ведем их под огнем, и поэтому они эффективны. Мы якобы не готовы обсуждать финальную фазу. И это неправда. Мы готовы. ХАМАС сложит оружие, его лидерам разрешат покинуть сектор, мы обеспечим общую безопасность в Газе и реализуем программу „добровольной эмиграции“», — заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что все предложения Израиля лежат на столе и страна готова обсуждать их в любое время.

Отвечая на критику о безразличии к судьбе оставшихся в Газе заложников, Нетаньяху подчеркнул, что работа по возвращению похищенных людей не прекращалась ни на минуту. Он напомнил, что именно благодаря сочетанию военного и дипломатического давления домой вернулись несколько человек.

В минувшую субботу, 29 марта, Армия обороны Израиля объявила о начале новой наземной операции в районе города Рафах на юге сектора Газа. В ведомстве заявили, что ее целью стало расширение зоны безопасности.

«Добровольная эмиграция» жителей сектора Газа подразумевает под собой переселение в другие страны. С этой инициативой в начале февраля выступил президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что весь палестинский анклав нужно снести, чтобы построить там новый город. Американский лидер подчеркнул, что профинансировать проект могут страны Ближнего Востока.

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