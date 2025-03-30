Нетаньяху выставил новые условия для урегулирования конфликта в Газе
Нетаньяху: Израиль прекратит удары по Газе после изгнания ХАМАС
Израиль продолжил переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, но выставил новые условия. Среди них — изгнание из палестинского анклава членов радикального движения ХАМАС и переселение жителей. Как сообщила газета The Times of Israel, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Позицию он озвучил на следующий день после возобновления наземной операции в секторе Газа.
Глава израильского правительства раскритиковал сообщения журналистов, заявивших о том, что переговоры по урегулированию конфликта прекратились.
«Это неправда. Мы ведем их под огнем, и поэтому они эффективны. Мы якобы не готовы обсуждать финальную фазу. И это неправда. Мы готовы. ХАМАС сложит оружие, его лидерам разрешат покинуть сектор, мы обеспечим общую безопасность в Газе и реализуем программу „добровольной эмиграции“», — заявил Нетаньяху.
Он подчеркнул, что все предложения Израиля лежат на столе и страна готова обсуждать их в любое время.
Отвечая на критику о безразличии к судьбе оставшихся в Газе заложников, Нетаньяху подчеркнул, что работа по возвращению похищенных людей не прекращалась ни на минуту. Он напомнил, что именно благодаря сочетанию военного и дипломатического давления домой вернулись несколько человек.
В минувшую субботу, 29 марта, Армия обороны Израиля объявила о начале новой наземной операции в районе города Рафах на юге сектора Газа. В ведомстве заявили, что ее целью стало расширение зоны безопасности.
«Добровольная эмиграция» жителей сектора Газа подразумевает под собой переселение в другие страны. С этой инициативой в начале февраля выступил президент США Дональд Трамп.
Он заявил, что весь палестинский анклав нужно снести, чтобы построить там новый город. Американский лидер подчеркнул, что профинансировать проект могут страны Ближнего Востока.