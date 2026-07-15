Измученный жаждой Зеленский опростоволосился на параде в Париже

Clash Report: Зеленский нарушил директиву ЕС о пластике во время парада в Париже

Президента Украины Владимира Зеленского засняли в ложе на параде в Париже за попыткой вопреки запрету сорвать крышку с пластиковой бутылки. Об этом сообщил телеграм-канал Clash Report .

В телетрансляцию парада по случаю Дня взятия Бастилии попал момент, когда Зеленский, открывая бутылку, сорвал крышку и отпил воды. Это происходило на глазах европейских политиков.

То, что сделал президент Украины, запрещено директивой Евросоюза 2019/904 об одноразовых пластиковых изделиях. Ради сокращения объема отходов нельзя использовать бутылку объемом до трех литров без крышки. Во Франции за это грозит штраф.

Ранее Зеленский попал в неловкую ситуацию по приезду на встречу «коалиции желающих» в Париже. Его приветствие в адрес президента Франции Эммануэля Макрона тоже показалось пользователям соцсетей неуместным.