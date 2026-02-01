«Изловить и посадить на электрический стул». Поплавская ответила на слова Трампа об Обаме
Актриса Яна Поплавская отреагировала на требование президента США Дональда Трампа арестовать бывшего главу Белого дома Барака Обаму. Она заявила в телеграм-канале, что в этом вопросе поддерживает американского лидера.
Она напомнила о словах Трампа, заявившего, что Обама лично приказал ЦРУ сфальсифицировать разведданные против него в ходе выборов 2016 года. Ему требовалось ослабить позиции республиканца.
Поплавская добавила, что она хорошо помнит выступления Обамы, который гордо задирал и рассуждал о «демократической демократии» США и Россия, которая якобы попрала эти ценности. Также она напомнила, что в те годы он поддерживал российскую оппозицию. Сейчас большинство этих оппозиционеров в России признали иноагентами.
«Вот тут поддерживаю Трампа — изловить, арестовать и посадить на электрический стул, в Штатах так можно», — подытожила актриса.
