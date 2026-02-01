Трамп призвал немедленно арестовать Обаму

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно задержать бывшего главу Белого дома Барака Обаму, обвинив его в манипуляциях вокруг президентских выборов и попытке госпереворота. Об этом сообщило издание The American Conservative .

По данным журналистов, действующий глава Белого дома обвинял своего предшественника в том, что тот использовал тему российского вмешательства в выборы, чтобы подорвать его легитимность и попытаться сместить.

«Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года», — заявили в материале.

Отдельно в статье упомянули о секретных документах по делу, которое в прессе называли «Рашагейт». В сотнях материалов, недавно рассекреченных директором Национальной разведки США Тулси Габбард, содержались данные о личных указаниях бывшего президента сотрудникам спецслужб. В частности о том, что они должны сфабриковать разведданные против Трампа и ослабить доверие американцев к его победе на выборах.

«Арестуйте Обаму немедленно!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

