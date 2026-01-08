Президент США Дональд Трамп оказался на обложке словенского журнала Objektiv. В этом номере опубликована статья о военной операции США против Венесуэлы.

Обложка журнала гласила: «Американская атака на Венесуэлу». На ней крупным планом был изображен американский президент в костюме.

Над верхней губой президента красовалось яркое нефтяное пятно, напоминающее усы. Многие заметили, что этот образ чем-то похож на Адольфа Гитлера.

США провели масштабную военную операцию в Венесуэле 3 января. Президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес задержали и перевезли в Нью-Йорк. На встрече с республиканскими законодателями Дональд Трамп заявил, что действия США в Венесуэле продемонстрировали военную мощь страны.

В ходе военной операции Соединенных Штатов против Венесуэлы погибли более 100 человек, большинство из которых были молодыми людьми, не связанными с конфликтом. Об этом сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира Боливарианской Республики Диосдадо Кабельо.