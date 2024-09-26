К скандалу с нападением учительницы на школьника в Узбекистане подключился омбудсмен

Полиция в Ташкенте начала проверку после скандала с нападением учительницы на школьника, который попросил вести урок на русском языке. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова проконтролирует разбирательство по этому делу, сообщило РИА «Новости» .

Уполномоченный по правам ребенка направила запросы в МВД и Министерство дошкольного и школьного образования. По словам пресс-службы Рахмоновой, они начали разбираться в произошедшем. Одновременно с этим Чиланзарский районный ОВД инициировал доследственную проверку.

Дать правовую оценку случаю в ташкентской школе потребовала представитель МИД России Мария Захарова. В интернет попал ролик, на котором учительница избила ребенка за просьбу вести урок русского языка не на узбекском. Родители пожаловались в полицию.

Похожий случай произошел в Джанкое. Классная руководительница ударила мальчика по голове за то, что он вошел в класс со звонком. Врачи заподозрили у него сотрясение мозга.