К скандалу с нападением учительницы на школьника в Узбекистане подключился омбудсмен

Полиция в Ташкенте начала проверку после скандала с нападением учительницы на школьника, который попросил вести урок на русском языке. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова проконтролирует разбирательство по этому делу, сообщило РИА «Новости».
Уполномоченный по правам ребенка направила запросы в МВД и Министерство дошкольного и школьного образования. По словам пресс-службы Рахмоновой, они начали разбираться в произошедшем. Одновременно с этим Чиланзарский районный ОВД инициировал доследственную проверку.
Дать правовую оценку случаю в ташкентской школе потребовала представитель МИД России Мария Захарова. В интернет попал ролик, на котором учительница избила ребенка за просьбу вести урок русского языка не на узбекском. Родители пожаловались в полицию.
Похожий случай произошел в Джанкое. Классная руководительница ударила мальчика по голове за то, что он вошел в класс со звонком. Врачи заподозрили у него сотрясение мозга.
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