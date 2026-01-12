«Избить слепого противника». В России объяснили, почему С-300 не прикрыли Мадуро
Военкор Коц: подкупленные генералы ВС Венесуэлы отключили российские ПВО С-300
Российские системы ПВО С-300 и «Бук» в Венесуэле не сработали в ночь захвата президента Николаса Мадуро, потому что подкупленные американцами местные военные отключили их радиолокационные станции. Об этом сообщил военкор Александр Коц в телеграм-канале.
Он прокомментировал статью газеты The New York Times о том, что во время американского рейда в Каракасе российские ПВО не работали. Их РЛС отключили, а без радаров батареи зенитных ракетных комплексов небоеспособны. Американские журналисты объяснили это некомпетентностью и коррумпированностью венесуэльских военных. Коц согласился с коллегами.
«Генералитет банально купили. И высокие чины в погонах отдали приказ по батареям — отключить РЛС», — заявил российский военкор.
Коц озвучил еще одну версию. По его мнению, власти Венесуэлы до последнего не верили, что нападение состоится, поэтому войска ПВО несли службу расслабленно либо экономили ресурсы. В любом случае, Мадуро подвели люди, а не российская техника.
«Хвастливый выпад министра обороны США Пита Хегсета в адрес систем ПВО российского производства — пустая бравада. Подавить ПВО с отключенными средствами радиолокации — это как избить на ринге слепого соперника», — сказал он.
Ранее посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что во время американской операции Мадуро находился практически без охраны. В непосредственной близости к президенту никого не оказалось.