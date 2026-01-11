Во время похищения Мадуро рядом с ним не оказалось охраны

В момент военной операции США в Венесуэле лидер республики Николас Мадуро был без охраны. Об этом в эфире программы «Соловьев. Live» заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Могу вам сказать прямо: ситуация такова, что на момент захвата рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом — это в непосредственной близости», — подчеркнул он.

По его словам, во время вторжения американцев в Венесуэле возникли перебои со связью, поэтому системы ПВО не смогли среагировать на атаку. Часть людей, которые находились рядом с Мадуро в резиденции, пострадали.

Американские военные открывали «ураганный огонь» по всему, что движется, уточнил посол. Он назвал операцию США жестокой, так как командующие с самого начала не собирались никого оставлять в живых.

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан подтвердил, что Белый дом предлагал Мадуро выехать в любую точку мира. Несмотря на давление, венесуэльский лидер отказался покидать страну.