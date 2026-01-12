В США объяснили неэффективность венесуэльских С-300 при атаке США

NYT: Венесуэла не в состоянии поддерживать и эксплуатировать С-300

Российские зенитные ракетные комплексы С-300 не показали ожидаемой эффективности в Венесуэле из-за ошибок и плохой подготовки венесуэльских военнослужащих. Об этом сообщила американская газета The New York Times .

«Венесуэла была не в состоянии поддерживать и эксплуатировать С-300 — одну из самых совершенных зенитных систем в мире», — указали в публикации.

По мнению журналистов издания, аналогичная ситуация наблюдалась и с системами «Бук». В итоге воздушное пространство государство оказалось уязвимым, когда США развернули операцию.

Ранее стало известно, что Пентагону жестко ответили на критику российской ПВО в Венесуэле. Негативные отзывы со стороны американских военных назвали неоправданными.