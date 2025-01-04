Из-за стрельбы в Черногории 5 января в Сербии объявили днем траура

Правительство Сербии на заседании с участием президента Александра Вучича приняло решение объявить 5 января днем траура из-за стрельбы в Черногории. Заявление опубликовали в сербской газете Politika.

«Члены правительства по предложению президента республики приняли решение объявить воскресенье, 5 января, днем траура в Сербии в связи с трагедией и убийством 12 человек в Цетине», — сообщили в заявлении.

Президент попросил полицию и Агентство безопасности продолжить проверку лиц, представляющих интерес с точки зрения безопасности, а также ускорить изъятие нелегального оружия.

В Цетине 1 января неизвестный мужчина открыл стрельбу в местном кафе. Стрелок скрылся с места происшествия, а полиция призвала горожан не покидать дома. В результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе двое детей. В больнице прооперировали четверых пострадавших.

Полиция выяснила личность стрелявшего, это Ацо Мартинович. Он покончил с собой, сообщили в сербской полиции.