Убийца 10 человек в Черногории покончил с собой

Убивший в городе Цетине 10 человек Ацо Мартинович свел счеты с жизнью. Заявление главы МВД Данило Шарановича привело Радио и телевидение Черногории.

Он отметил, что полиция успешно завершила операцию по розыску Мартиновича. После расстрела людей мужчина скрылся на универсале Fiat.

«Он скончался по дороге при попытке доставить его в Клинический центр Черногории», — отметил Шаранович.

В среду, 1 января, 45-летний мужчина устроил стрельбу из огнестрельного оружия в кафе, расположенном в районе Байице. От рук стрелка погибли несколько человек. В МВД страны заявили, что нападавший застрелил восемь взрослых и двух детей. Также ранения получили четыре человека.

Власти Черногории объявили трехдневный траур. Премьер Милойко Спайич также подтвердил смерть нападавшего. Он допустил рассмотрение Советом нацбезопасности запрета на владение оружием.