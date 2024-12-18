Итальянцы обратились к Путину с просьбой о гражданстве РФ

Супруги и журналист из Италии попросили Путина предоставить им гражданство РФ

Супружеская пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой предоставить им российское гражданство. Об этом сообщил телеканал «Россия-24» , опираясь на статистику обращений в кол-центр передачи.

«Многие задаются вопросом, чего хотят граждане Евросоюза. В основном звонят наши соотечественники, которые хотят к нам переехать, и просят Владимира Путина помочь им получить российское гражданство. К президенту обратилась супружеская пара из Италии», — рассказала журналистка телеканала.

Итальянский военкор Андреа Лучиди также выразил желание стать гражданином России. В Италии у него осталась мать, а сам он работает в зоне спецоперации. По его признанию, сейчас только российское гражданство «может помогать для моей свободы».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перечислил основные темы вопросов, волнующих россиян. Это здравоохранение и обеспечение инвалидов, а также проблемы, связанные со спецоперацией и потребностями фронта.