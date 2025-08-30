Итальянских пловчих задержали в аэропорту Сингапура за кражу парфюмерии

Полиция Сингапура задержала в аэропорту чемпионок мира по плаванию из Италии Кьяру Тарантино и Бенедетту Пилато. Спортсменок заподозрили в краже духов из магазина дьюти-фри сообщила Gazzetta dello Sport .

Ситуация произошла, когда девушки планировали возвращаться домой после соревнований и отдыха на Бали.

Перед вылетом их задержали, допросили и изъяли паспорта. Основанием стала запись с камер наблюдения, где видно, как Тарантино прячет духи в сумку подруги.

«Я никогда не намеревалась совершать неподобающие действия и высоко ценю спортивные ценности, справедливость и честность», — написала Пилато в социальных сетях.

Благодаря вмешательству итальянского посольства через несколько часов инцидент был исчерпан. Спортсменкам вернули документы и отпустили без дальнейших правовых последствий.

Напомним, что Тарантино — бронзовая призерка чемпионата Европы 2021 года в эстафете 4×100 метров вольным стилем, а Пилато — чемпионка Европы 2021 года на дистанции 50 метров брассом.

